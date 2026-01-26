Умерла известная российская актриса Вероника Ганич

Убила тяжелая болезнь: умерла известная российская актриса
Звезда долго боролась с заболеванием

Ушла из жизни актриса и телеведущая Вероника Ганич. Ей было 59 лет. О ее смерти сообщили участники команды кулинарного проекта "География на вкус", с которым она была тесно связана последние годы.

Коллеги признались, что эта утрата стала для них настоящим ударом. Убитые горем друзья Ганич запомнили ее как человека невероятной энергии и редкой душевной щедрости. Рядом с ней, как отмечают участники проекта, всегда возникало ощущение полноты жизни. Они подчеркнули, что ее внутренний заряд не исчезнет, а продолжит жить в делах и идеях, которые она успела начать и которые команда намерена довести до конца в память о ней.

Те, кто работал с актрисой, вспоминают, что она умела вдохновлять, подталкивать к открытиям и видеть красоту даже в самых простых вещах. Для коллег она была не просто профессионалом, а настоящей звездой и близким человеком.

Как стало известно позже, Вероника Ганич долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Подробности она предпочитала не раскрывать, не вынося личную трагедию на публику. Зрителям она была знакома по главной роли в сериале "Кулагин и партнеры", а также по любимому ею кулинарному проекту, успехами которого она искренне гордилась.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
