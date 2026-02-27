Поклонники Бородиной подкололи Сердюкова после новых фото за границей

"Коля хоть мир посмотрит, пока с Ксенией", пишут они

Ксения Бородина продолжает баловать и радовать аудиторию своим ярким контентом – блогер на этот раз отправилась с семьей в Испанию, куда привезла супруга с дочками. В личном блоге ведущая выложила свежие фото, попозировав с возлюбленным.

Семейство прогулялось по Барселоне и успело ознакомиться с местной кухней: Ксения показала типичный испанский стол – все блюда, говорит она, по традиции ставят в центр, и сопровождается трапеза с вином и долгими разговорами.

"Нам было ооочень вкусно! С вас сердечко, если тоже захотелось попробовать", – добавила Ксения.

Однако и тут не обошлось без комментариев про Николая – у части подписчиков Ксении принято шутить над ним, называя безработным и удачливым супругом.

"Коля хоть мир посмотрит, пока с Ксенией", "Николай живет свою лучшую жизнь", "Коля увидел мир", – пишут в комментариях.

Другие же заявили, что Сердюков и Бородина сами решат, кто и за чей счет будет путешествовать – упрекнув первых за сплетни.

Кстати, Ксения старше Николая на пять лет. Недавно она обращала внимание на эту возрастную разницу, признавшись, что не чувствует никаких проблем – "поколенческий разрыв" как таковой отсутствует, и в отношениях присутствует гармония.