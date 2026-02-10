Орлова поддержала отказ мужа Бородиной встречаться с Омаровым на съемках

Орлова поддержала отказ мужа Бородиной от ТВ-съемок с Омаровым
Фото: соцсети
Звезда "Блестящих" заявила, что поступила бы на месте Николая ровно так же

Ольга Орлова встала на защиту Николая Сердюкова, который, по слухам, отказался участвовать в ТВ-проекте вместе с бывшим своей жены, Ксении Бородиной. Певица сообщила, что на месте блогера поступила бы ровно так же.

Так, недавно Николай полетел в Марокко на съемки ТВ-шоу "Мастер игры". Однако там он не смог проявить себя – супруг телеведущей вернулся обратно. Как пишут СМИ, причина в том, что в проекте также участвует экс-супруг Ксении Курбан Омаров.

Звезда "Блестящих" дала понять, что не осуждает решение Николая – напротив, Ольга считает его действия правильными. 

"Поставьте себя на его место, кому что доказывать?" – высказалась 48-летняя певица у себя в социальных сетях.

Да и Ксения встретила Николая, не став выражать никаких претензий. Бородина подчеркнула, что они с Сердюковым – семья, и она поддерживает любое его решение. Блогер призналась в любви супругу, подчеркнув, что оба не стали поддаваться соблазну хайпа.

Мы писали ранее, как все произошло: Николай прилетел в Марокко, с кем-то попереписывался в телефоне, а затем собрал чемоданы и уехал.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

"Это конец": в США сделали зловещее заявление о договоре с Россией

В Белом доме была допущена роковая ошибка

"Вошла бы в Европу". Рассекречен интригующий план Запада на Россию

События могли развиваться по совсем иному сценарию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей