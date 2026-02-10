Орлова поддержала отказ мужа Бородиной встречаться с Омаровым на съемках

Звезда "Блестящих" заявила, что поступила бы на месте Николая ровно так же

Ольга Орлова встала на защиту Николая Сердюкова, который, по слухам, отказался участвовать в ТВ-проекте вместе с бывшим своей жены, Ксении Бородиной. Певица сообщила, что на месте блогера поступила бы ровно так же.

Так, недавно Николай полетел в Марокко на съемки ТВ-шоу "Мастер игры". Однако там он не смог проявить себя – супруг телеведущей вернулся обратно. Как пишут СМИ, причина в том, что в проекте также участвует экс-супруг Ксении Курбан Омаров.

Звезда "Блестящих" дала понять, что не осуждает решение Николая – напротив, Ольга считает его действия правильными.

"Поставьте себя на его место, кому что доказывать?" – высказалась 48-летняя певица у себя в социальных сетях.

Да и Ксения встретила Николая, не став выражать никаких претензий. Бородина подчеркнула, что они с Сердюковым – семья, и она поддерживает любое его решение. Блогер призналась в любви супругу, подчеркнув, что оба не стали поддаваться соблазну хайпа.

Мы писали ранее, как все произошло: Николай прилетел в Марокко, с кем-то попереписывался в телефоне, а затем собрал чемоданы и уехал.