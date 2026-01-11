Ксения Бородина рассказала, почему почти не видит собственных дочерей

Почему Ксения Бородина почти не видит собственных дочерей
Ксения Бородина. Фото: соцсети
Знаменитая телеведущая честно рассказала о своих проблемах

Ксения Бородина откровенно рассказала подписчикам о том, что, несмотря на совместную жизнь с дочками, в будни ей катастрофически не хватает времени на общение с ними.

Звезда не скрывает, что переживает из-за этого, но пока не видит реальной возможности изменить ситуацию. Оказалось, наследницы живут в жестком расписании, которое практически не оставляет времени для семьи. Учеба начинается ранним утром, а после – гимнастика, танцы и выполнение домашних заданий. Дорога занимает огромное количество времени, и к концу дня сил на спокойное общение почти не остается.

Ксения призналась, что в будни она видит дочерей мельком и очень тяжело это переживает. Ей откровенно не хватает простых разговоров, совместных вечеров и ощущения постоянного присутствия детей рядом.

Вопрос о том, смогла бы она отправить детей учиться за границу, стал для нее особенно пугающим. Знаменитая брюнетка дала понять, что даже хорошее образование и светлое будущее не стоят для нее долгой разлуки с Марусей и Теоной, она хочет, чтобы девочки были рядом.

