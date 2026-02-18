Бородина рассказала, как относится к пятилетней разнице в возрасте с Сердюковым

Ведущая не видит никаких преград для любви

Ксения Бородина высказалась об одной детали в ее браке с Николаем Сердюковым – блогер обратила внимание на разницу в возрасте. Ксения старше своего возлюбленного на пять лет, однако не видит здесь никаких проблем.

Ведущая считает разницу в годах гармоничной – так она ответила на вопрос, чувствуется ли она в принципе с 36-летним Николаем.

"5" – про движение, гибкость, развитие. Есть разный опыт, но нет "поколенческого" разрыва. Баланс зрелости и свежего взгляда", – повдала Ксения на своей странице в соцсетях.

Ранее Николай едва не столкнулся с бывшим супругом Ксении Курбаном Омаровым – о том, что окажется в проекте вместе с экс-мужем своей возлюбленной, Сердюков узнал уже в Марокко, где проходили съемки реалити "Мастер игры". Видеться с ним Николай не захотел, передают СМИ, и покинул проект, даже не успев приступить к съемкам. Позднее его поддержала Ольга Орлова, заявив, что поступила бы ровном так же.