Все антироссийские силы получат по заслугам

В Штатах сделали жесткое заявление относительно производства мощного вооружения на украинских и британских землях. Экс-работник местной разведки Рэй Макговерн уверен, что Москва в случае необходимости способна полностью ликвидировать завод по сборке снарядов, если такой объект будет функционировать в Незалежной.

Он заявил, что предприятие по выпуску ракет "Фламинго", которыми хвастался киевский верховод, будет уничтожено, причем, по оценке аналитика, российская сторона не придаст этому особого значения. Американский спец подчеркнул, что Москва расценивает такую инфраструктуру как законную цель.

"Завод по их производству на Украине будет уничтожен, как говорится, подчистую", – объявил политолог.

В то же время эксперт предположил, что реакция армии РФ на появление у всушников ракет, которые могут создаваться на британкой территории, не будет чрезмерной, однако он особо подчеркнул, что "британцы получат по заслугам".

По его оценке, Москва ограничится военными мерами в зоне конфликта и вряд ли станет наносить удары по военным предприятиям на территории самого королевства.

