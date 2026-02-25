Daily Star: Россия создает "сына Орешника", который станет мощнее прежней ракеты

Разработка, как ожидается, превзойдет по боевым параметрам своего предшественника

Россия занимается конструированием новой гиперзвуковой ракеты, которая будет превосходить по боевым параметрам "Орешник". Ожидается, что она сможет нести восемь кинетических боеголовок и поражать цели с глубиной до 30 метров. Об этом пишет Daily Star.

Фактически издание строит материал на словах военного аналитика Виктора Баранца, который сообщал газете "Комсомольская правда", что Россия разрабатывает "сына Орешника". Система наведения претерпит фундаментальные изменения.

Баранец отмечал, что "Орешники", несмотря на прекрасные результаты, доводятся до совершенства, чтобы достичь нулевого отклонения цели.

"Орешник" впервые был показан в конце 2024-го после удара по цели в Днепропетровске. Это баллистическая ракета средней дальности с мобильной пусковой установкой. Оснащен несколькими боеголовками с независимым наведением.

Официальное подтверждение об информации отсутствует. Daily Star пишет, что "Владимир Путин уже дважды применял" подобное вооружение для ударов по украинскому ВПК.

В январе сообщалось, что российские войска ударили "Орешником" по авиазаводу во Львове. По данным Минобороны, из строя было выведено предприятие, на котором ремонтировали и обслуживали технику ВСУ, включая F-16 и МиГ-29, а также производили БПЛА. На новость о поражении цели отреагировали в НАТО: генсек Альянса Марк Рютте заявил, что РФ, по его мнению, таким образом пытается "отговорить" Запад от поддержки Киева.