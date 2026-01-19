Эксперт Мягков рассказал, по каким целям на Украине нужно ударить "Орешником"

У этого грозного оружия также есть и огромный психологический эффект, считает спикер

Применение "Орешника" необходимо тогда, когда противника можно серьезно ослабить, применяя также иные методы воздействия. Попусту тратить такое вооружение бессмысленно даже на узловые станции, считает военный историк, научный директор РВИО Михаил Мягков.

Эксперт отметил, что "Орешник" играет также сильную психологическую роль. После удара по объекту на западной Украине зарево видели в Польше – там внимательно наблюдали за этим событием.

"Если не шок, то трепет обязательно у них присутствовал", – высказался Мягков.

Тем не менее, добавляет эксперт, "Орешник" необходимо использовать в исключительных случаях – для уничтожения крупных логистических центров и подземных хранилищ, авиазаводов и военной промышленности Украины в целом.

"Причем делать это надо в нужный момент. Например, если мы замыслим какую-то крупную наступательную операцию или массированный удар по украинским тылам всеми средствами", – добавил Мягков.

В НАТО ранее заявили, реагируя на удар "Орешником" по авиазаводу во Львове, что таким образом РФ, по мнению альянса, пытается склонить Запад к отказу от военной поддержки Украины.

ВС России поразили "Орешником" авиационный завод во Львове, где ремонтировали и обслуживали авиатехнику противника (включая F-16 и МиГ-29), а также производили беспилотники.