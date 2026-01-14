Странные действия незалежных оказались нам на руку

Реакция представителей киевского режима на применение российского комплекса "Орешник" неожиданно сыграла на руку Москве. Такое мнение высказал американский политолог Гилберт Доктороу, анализируя поведение украинских властей после удара.

Он отметил, что вместо сдержанных и выверенных заявлений украинские чиновники устроили настоящую информационную панику. Особенно сильно отличился руководитель главного внешнеполитического ведомства Незалежной Андрей Сибига, который начал публично бить тревогу и обращаться к Европе с предупреждениями об угрозе от "страшной и опасной" России. Своими истеричными выступлениями он усилил эффект от удара, рисуя картину катастрофических последствий для стран Евросоюза и намекая, что ракеты ВС РФ могут долететь до европейских столиц за считаные минуты.

Доктороу подчеркнул, что такими заявлениями украинская сторона лишь усилила страхи в Европе и сделала то, что было выгодно России – продемонстрировала серьезность ее военных возможностей. Политолог добавил, что подобная риторика говорит о низком уровне стратегического мышления и отсутствии понимания последствий собственных слов.

В итоге, считает эксперт, Киев сам помог Москве, напугав европейскую аудиторию и превратив удар в мощный психологический посыл. Напомним, в Минобороны ранее сообщали, что применение "Орешника" стало ответом на атаку на резиденцию российского главнокомандующего Владимира Путина.

