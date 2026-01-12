Генерал Попов заявил, что на уничтожение F-16 ВСУ ушло до 40 секунд

До 40 секунд: генерал рассказал, сколько ушло на поражение украинского F-16
Фото: commons.wikimedia.org
С-300 быстро распознала и поразила вражескую цель

Истребитель F-16, состоявший на вооружении у украинской авиации, был уничтожен двумя ракетами ЗРК С-300. По словам заслуженного военного летчика, генерал-майора Владимира Попова, на идентификацию цели ушло до 40 секунд. Немногим больше, отметил он в беседе с aif.ru, ушло на поражение цели. 

Ключевая сложность, указал Попов, заключалась в идентификации цели. У России есть центры, которые наблюдают за воздушным пространством – в том числе, чтобы исключить попадание по своим. Поэтому цель необходимо было сначала распознать.

"На это надо было секунд 30-40, потом еще в течение минуты дали команду на поражение", – уточнил Попов в беседе с журналистами.

Для С-300, указывает генерал, ощутимых сложностей в уничтожении F-16 нет. Могли возникнуть трудности, так как полет обеспечивали украинские РЭБ. Однако против таких ЗРК они достаточно слабы.

Ранее Military Watch Magazine сообщал, что украинская сторона потеряла свой Су-27, которым управлялподполковник Евгений Иванов, старший штурман 39-й бригады тактической авиации.

Источник: АиФ
