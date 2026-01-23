Самолет с 238 россиянами экстренно сел в Китае из-за отказа двигателя

Судно успело нарезать шесть кругов вокруг аэропорта

Boeing 757-2Q8, выполнявший рейс Пхукет – Барнаул, приземлился в Китае из-за отказа двигателя. Инцидент произошел 23 января. До посадки пилот успел совершить шесть кругов над аэропортом Ланьчжоу, вырабатывая топливо.

Известно, что самолет подал сигнал бедствие на полпути. Однако на тот момент причины не уточнялись.

Судно принадлежит Azur Air – российской авиакомпании, выполняющей полеты по 29 международным турнаправлениям. В пресс-службе перевозчика сообщили, что посадка прошла благополучно.

"Никто не пострадал. Профильные специалисты в ближайшее время проведут оценку технического состояния самолета для уточнения причин посадки", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об экстренной посадке Боинга-737 "Аэрофлота" в Южно-Сахалинске. Все прошло в штатном режиме. По ряду данных, причиной стали проблемы с правым шасси.