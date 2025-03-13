Молодая здоровая женщина едва не погибла в самолете из-за малой подвижности

Молодая здоровая женщина едва не погибла в самолете из-за двух роковых ошибок
Фото: www.unsplash.com
Девушка решила поделиться своей историей

33-летняя жительница Канады Эмили поделилась историей о том, как едва не погибла во время долгого перелета в Дубай. Женщина призналась, что часто путешествует и привыкла спать большую часть рейса. Однако именно это привычное поведение едва не стоило ей жизни.

Во время десятичасового перелета Эмили практически не вставала с кресла. Первый раз она поднялась лишь за 2,5 часа до посадки, чтобы посетить туалет. Однако кабина оказалась занята, и она осталась ждать рядом. В этот момент у нее началась острая боль в груди, а затем она потеряла сознание.

К счастью, на борту оказался врач и обученный экипаж. Девушке оказали первую помощь, подключили к кислороду и уложили в бизнес-классе, что помогло спасти ей жизнь. Однако весь свой отпуск она провела в больнице. Как оказалось, у женщины были тромбы в обоих легких.

Позже путешественница осознала, что совершила две опасные ошибки. Во-первых, она слишком долго оставалась неподвижной в кресле, что повысило риск образования тромбов. Во-вторых, она принимала оральные контрацептивы с эстрогеном, которые также могут способствовать тромбообразованию.

Теперь она советует путешественникам не забывать двигаться во время полета и обязательно обсуждать возможные риски с врачом при назначении любых препаратов.

Ранее появились новости о женщине, которая выпила 2 литра воды и умерла.

Источник: Доктор Питер ✓ Надежный источник
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