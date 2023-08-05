Женщина выпила два литра воды и умерла: что случилось

Живительная влага погубила несчастную

Казалось бы, вода – основа жизни и здоровья. Однако в любом вопросе нужна мера и разумный подход. Несчастная жительница Соединенных Штатов Америки погибла из-за того, что выпила слишком много живительной влаги.



35-летняя работница американского детсада и мать двоих детей пострадала из-за неуемного желания утолить жажду. Женщина вместе с родней отдыхала на озере Фримен. В какой-то момент она почувствовала, что очень хочет пить. После этого американка буквально набросилась на воду.

Всего за 20 минут женщина выпила четыре бутылки по пол-литра. Таким образом, за очень короткое время в ее организм поступило два литра воды. Спустя некоторое время американка почувствовала слабость, сильные головные боли и головокружение. В итоге женщина упала в обморок и уже не пришла в себя.

Как сообщают медицинские эксперты, несчастная погибла из-за сильного отека мозга. Врачи одного из американских госпиталей поставили диагноз – отравление водой. Дело в том, что клетки очень быстро наполнились влагой, также водой наполнились клетки мозга, что стало причиной прекращения кровотока. Чрезмерное потребление воды и недостаток натрия в организме привели к смерти. Такое большое количество воды за столь короткий период времени пить нельзя, отметили медики.

К слову, ранее известный блогер-экстремал сорвался с 68-го этажа.