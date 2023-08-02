Стучал в окно и молил о помощи: блогер-экстремал сорвался с 68-го этажа

Стучал в окно и молил о помощи: блогер-экстремал сорвался с 68-го этажа
Реми Лучиди. Фото: социальные сети
Экстремал был без страховки

Один из самых знаменитых каскадеров и руферов погиб в Гонконге. Реми Лучиди хотел побить еще один свой рекорд – покорить небоскреб. Однако его очередной путь к вершине закончился трагедией. 

В седьмом часу вечера молодой экстремал прибыл в здание и собирался пробраться в него обманным путем. Он сказал консьержу о том, что хочет зайти в гости к другу, живущему на 40-м этаже. Но во время разговора с хозяином квартиры стало ясно, что никакого Реми Лучиди там не знают. Когда охранник попытался поймать руфера, но успел вбежать в здание, чтобы осуществить свой план. 

До 40-го этажа экстремал добрался – там охранники увидели открытый люк, ведущий на 68-й этаж, где располагается крыша. В последний раз его видела живым местная горничная. Женщина сказала, что каскадер стучал в окно и молил о помощи. Пока полиция ехала к месту, Реми Луччи сорвался. 

На данный момент следственные органы разбираются в причинах произошедшего. По одной из версий знаменитый экстремал запутался на своем пути, поэтому и стал звать подмогу. Тело каскадера нашли рядом со входом в здание.

На его голове была камера, которая записывала его роковое восхождение. Стоит отметить, что молодой человек был без страховки. В этом заключалась его фишка: именно так ему покорились небоскребы Португалии, Болгарии, Колумбии, Франции и Польше.

Ранее "Утро.ру" писало о трагедии в семье Михаила Ефремова. Один из его сыновей выпал из окна и попал в больницу. 

Источник: South China Morning Post ✓ Надежный источник
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