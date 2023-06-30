Состояние тяжелое: сын Ефремова выпал из окна

Соседи подозревают, что мужчина был под веществами

Сын известного артиста Михаила Ефремова Николай выпал из окна своей квартиры в Москве. 31-летнему актеру потребовалась срочная операция.

По данным телеканала "360", Ефремов-младший упал случайно. В руках он держал сковородку, когда это произошло.

Врачи оценивают его состояние как тяжелое. У него нашли сочетанную травму, закрытые переломы бедра и таза. Сейчас Николай находится на аппарате ИВЛ.

Соседи утверждают, что у Ефремова также, как и у отца, есть проблемы с алкоголем и наркотиками.

Источник: Telegram
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