Самолет совершил экстренную посадку в Южно-Сахалинске: что известно

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Пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области сообщила, что утром 1 декабря вылетевший из Москвы Боинг-737 компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку в аэропроту Южно-Сахалинска. Все прошло в штатном режиме. Чем было вызвано происшествие в ведомстве не пояснили, отмечает телеканал "360".
После приземления борт осмотрели техники, а пассажиров разместили в аэрогавани, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Источники SHOT заявили, что у самолета возникли проблемы с правым шасси, поэтому было принято решение об экстренной посадке, сообщает Радио 1.
Произошел несчастный случай
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