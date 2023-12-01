Самолет совершил экстренную посадку в Южно-Сахалинске: что известно

Названа причина инцидента

Пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области сообщила, что утром 1 декабря вылетевший из Москвы Боинг-737 компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку в аэропроту Южно-Сахалинска. Все прошло в штатном режиме. Чем было вызвано происшествие в ведомстве не пояснили, отмечает телеканал "360".

После приземления борт осмотрели техники, а пассажиров разместили в аэрогавани, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источники SHOT заявили, что у самолета возникли проблемы с правым шасси, поэтому было принято решение об экстренной посадке, сообщает Радио 1.

Источник: ГУ МЧС по Сахалинской области

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