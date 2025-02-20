Российский режиссер умер в самолете, который экстренно вернулся в Москву

Российский режиссер умер в самолете, который экстренно вернулся в Москву
Фото: АГН "Москва"
Мужчина скончался от сердечного приступа

В четверг, 20 февраля, вылетевший из "Шереметьево" самолет срочно вернулся в аэропорт после объявления ЧП на борту. Оказалось, что одному из пассажиров стало плохо – его пытались откачать медики, оказавшиеся салоне, но безрезультатно, сердце мужчины перестало биться. Покойным оказался российский театральный режиссер Александр Кононов, ему было 77 лет.

Известно, что культурный деятель приехал в Москву для медицинского обследования. На рейсе он отправлялся обратно в Иркутск. Но буквально спустя пару минут после подъема на высоту 10 тысяч метров его состояние ухудшилось и он потерял сознание.

После экстренной посадки прибывшей на место бригаде скорой помощи ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть пассажира. Уже установлено, что Кононов скончался от сердечного приступа. 

Помимо сердечных проблем, у мужчины была онкология в запущенной стадии, лекарства ему особо не помогали. Сын пытался вылечить отца и для этого привез его в столичную клинику. После всех процедур покойный возвращался домой вместе с женой и наследником.

Коллеги утверждают, что смерть Кононова стала большой потерей. По их словам, он был настоящим интеллигентом и человеком с тонкой душой. Последние 25 лет он отдал своему театру, занимаясь развитием ангарской культуры.

Источник: Московский комсомолец

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