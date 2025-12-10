MWM: Украина потеряла в бою свой самый боеспособный истребитель

MWM: Украина потеряла в бою свой самый боеспособный истребитель
Фото: commons.wikimedia.org
Возможности Незалежной в воздухе ограничиваются огромными преимуществами ВВС России

Украина недавнего лишилась своего Су-27 – как пишет Military Watch Magazine, Киев начал терять авиапарк, который некогда состоял из передовых боевых истребителей. Ныне он существенно уступает российским современным аналогам, таким как Су-35.

Потеря, говорится в материале, произошла при невыясненных обстоятельствах. В ходе выполнения боевого задания погиб украинский подполковник Евгений Иванов, старший штурман 39-й бригады тактической авиации.

Между тем речь идет о самолете, который считается наиболее боеспособной единицей в авиапарке ВВС Украины.

Украина унаследовала Су-27 после распада СССР, который использовал эти самолеты с 1984 года. В тот момент это был наиболее грозный истребитель, использовавшийся для завоевания господства в воздухе. Однако спустя 40 лет попытки ВВС Украины задействовать эти самолеты для дуэлей с российскими летчиками сопровождаются огромными потерями.

"Неравенство в воздушном бою только усугубляется. Важной вехой стало внедрение в российские Су-35 новые ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности Р-77М", – пишет автор.

Украина, между тем, использует Р-27 – легко подавляемые современными средствами радиоэлектронной борьбы и имеющими ограниченную дальность.

По словам заслуженного военного летчика РФ, генерал-майора Владимира Попова, потеря чувствительна для Киева: по его данным, у ВСУ осталось лишьдве эскадрильи Су-27, от 20 до 27 единиц.

