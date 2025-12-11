В Британии с неохотой признали отправку своих десантников на Украину

The Guardian: Британия признала отправку своих десантников на Украину
Фото: commons.wikimedia.org
продолжениеКто займет кресло Зеленского: политолог отвел победу на выборах ставленнику США
Данные предали огласке после гибели одного из капралов

Власти Великобритании тайно направили на Украину контингент примерно из 100 десантников. Однако информация получила огласку после гибели одного из ее военных, сообщает The Guardian.

При этом уточняется, что Лондон неохотно признает отправку военнослужащих, не желая, чтобы Москва использовала этот факт "в пропагандистских целях". Однако скрывать информацию стало затруднительно после смерти младшего капрала из парашютного полка.

Британия готова вступить в "коалицию желающих", которые настаивают на продолжении военного конфликта. Как следует из материалов, Лондон тесно сотрудничает с Киевом по вопросам военной подготовки, подготовки медперсонала и разработки вооружений.

"В сентябре был объявлен план обеих стран по совместной разработке и производству беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков "Осьминог", предназначенных для уничтожения российских "Шахедов", – пишет автор.

Еще в 2023 году Лондон отказывался уточнять количество "британского персонала" на Украине. Однако в медиа просочился американский документ, из которого следовало, что в том же году на Украине присутствовало 50 военнослужащих британского спецназа. Упоминалось также присутствие SAS и иных элитных британских подразделений.

Источник: The Guardian
