Ученые смогли доказать пользу танцев для страдающих болезнью Паркинсона

Правила жизни раскрыты в движении, которое замедляет снижение когнитивных функций

Занятия танцами замедляют снижение когнитивных функций у тех, кто страдает болезнью Паркинсона – наиболее распространенным нейродегенеративным заболеванием после болезни Альцгеймера, которое характеризуется двигательными и немоторными симптомами, включая нарушение походки. Такие выводы представили по итогам исследования в Journal of Alzheimer’s Disease (JAD).

До этого наука считала подобный метод перспективным, хотя долгосрочные эффекты до сих пор недостаточно изучены. Однако в ходе шестилетнего изучения изменения когнитивных функций и походки среди людей с ограниченными возможностям ученые выяснили, что у больше преимуществ у тем, кто занимался танцами, в сравнении с группой, которая оставалась физически неактивной.

В исследовании приняли участие 43 пациента, которые еженедельно занимались танцами: их сравнили с неактивной контрольной группой из 28 человек, отмечает портал "Ридлайф.ру".

"Референтная группа из 28 пациентов с расстройствами психического здоровья, подобранных по возрасту, полу и шкале Хена-Яра, была отобрана в рамках Инициативы по маркерам прогрессирования болезни Паркинсона и оценена с помощью MDS-UPDRS и Монреальской когнитивной шкалы (MoCA). Когнитивные показатели были стандартизированы. Для сравнения когнитивных показателей и показателей походки с течением времени использовались обобщенные оценочные уравнения", – говорится в материале.

Как итог, после двухлетних занятий участники танцевальной группы достигли улучшений когнитивных функций с сохранением стабильности походки. Исследование подчеркивает нейропротекторный эффект продолжительных занятий танцами в течение шести лет.