Стоматолог рассказала, из-за чего появляется неприятный запах изо рта по утрам

Фото: freepik.com
Играют роль не только бактерии во рту, но и желудок

Существует несколько причин странного запаха изо рта и привкуса по утрам: стоматолог Софина Ахмед рассказала, что важную роль играют слюна, качество сна и состояние носовых пазух.

Известно, что выработка слюны во время сна уменьшается – особенно если мы спим с открытым ртом или дышим через рот. В полости размножаются бактерии.

А солоноватый и "кровавый" привкус по утрам связан с носом и может сигнализировать о не самом лучшем состоянии носовых пазух. Это может быть аллергия или ринит, провоцирующий постназальный затек – стекание слизи по задней стенке горла во время сна. Эта слизь может переносить бактерии, продукты воспаления и даже крошечные следы крови из раздражённых тканей. Оттуда солоноватый и металлический привкус.

Слюна в течение ночи становится кислой, так как бактерии во рту расщепляют сахар или пищe. Эта кислотность может влиять на вкусовые рецепторы, зубную эмаль и общее ощущение "свежести" во рту. "Инструментальную роль" может играть ларингофарингеальный рефлюкс – когда содержимое желудка забрасывается в глотку и гортань, уточняет портал "Ридлайф.ру".

"Даже при отсутствии обычных симптомов желудочная кислота может проникнуть в горло и рот ночью, облекая язык и оставляя кислый или металлический привкус, который сохраняется до следующего утра", – предупреждает стоматолог.

Софина рекомендует поддерживать водный баланс и выпивать стакан воды перед сном, держа его на прикроватном столике, и стимулировать слюноотделение по вечерам – жевать жевательную резинку без сахара, помогая тем самым организму вымывать остатки пищи. Используйте скребок для чистки языка перед отходом ко сну и не забывайте о зубной нити.

Источник: Metro ✓ Надежный источник

