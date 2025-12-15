Одно популярное лакомство может замедлить процесс старения

Впрочем, во всем нужна мера

Британские исследователи обратили внимание на один компонент темного шоколада, который может быть связан с более медленным изнашиванием организма. Речь идет о теобромине – веществе, о котором раньше почти не говорили в контексте старения.

Ученые изучали не возраст по паспорту, а так называемый биологический возраст – показатель того, насколько "уставшим" выглядит организм на уровне клеток. Его определяют по анализам крови и изменениям в ДНК, которые накапливаются с годами.

Оказалось, что у людей с более высоким уровнем теобромина эти показатели выглядели лучше: организм старел медленнее, чем можно было ожидать.

Наблюдения проводились на больших группах европейцев, и тенденция повторялась достаточно устойчиво. При этом аналогичного эффекта не нашли у других веществ из кофе или какао – выделился именно теобромин.

Важно понимать: это не повод налегать на шоколад. Даже темный содержит сахар и жиры, которые при избытке вредят здоровью. Ученые подчеркивают, что речь идет лишь о поиске скрытых механизмов, влияющих на долголетие, но делать окончательные выводы пока рано – исследования продолжаются. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

