Одно популярное лакомство может замедлить процесс старения

Одно популярное лакомство может замедлить процесс старения
Фото: www.unsplash.com
Впрочем, во всем нужна мера

Британские исследователи обратили внимание на один компонент темного шоколада, который может быть связан с более медленным изнашиванием организма. Речь идет о теобромине – веществе, о котором раньше почти не говорили в контексте старения.

Ученые изучали не возраст по паспорту, а так называемый биологический возраст – показатель того, насколько "уставшим" выглядит организм на уровне клеток. Его определяют по анализам крови и изменениям в ДНК, которые накапливаются с годами.

Оказалось, что у людей с более высоким уровнем теобромина эти показатели выглядели лучше: организм старел медленнее, чем можно было ожидать.

Наблюдения проводились на больших группах европейцев, и тенденция повторялась достаточно устойчиво. При этом аналогичного эффекта не нашли у других веществ из кофе или какао – выделился именно теобромин.

Важно понимать: это не повод налегать на шоколад. Даже темный содержит сахар и жиры, которые при избытке вредят здоровью. Ученые подчеркивают, что речь идет лишь о поиске скрытых механизмов, влияющих на долголетие, но делать окончательные выводы пока рано – исследования продолжаются. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

К слову, ранее была раскрыта причина неприятного запаха изо рта.

Источник: Мedicalxpress ✓ Надежный источник
По теме

"Черная дыра, поглощающая деньги": премьер Словакии высказался об Украине

Чиновник озадачился вопросом объема разворованных Киевом средств

Предложение США по Донбассу вызвало у Зеленского истерику

В Киеве заявили, что готовы "стоять где стоят"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей