Вера Бондарева рассказала, как обошла правила в турнире по бальным танцам

Вместо короткой юбки чемпиона выбрала комбинезон

С самого детства чемпионка мира по бальным танцам Вера Бондарева привыкла к ярким образам и прическам. Однажды на турнир она вышла в комбинезоне вместо платья – хотя латиноамериканские танцы подразумевают короткие юбки и каблуки. За простой комбинезон ее пытались дисквалифицировать.

Вера поведала, что это был международный турнир серии Grand Slam. Они приехали выступать на финал в Россию

"<...> и в России меня пытались дисквалифицировать из-за комбинезона, но не получилось – мы нашли лазейки в правилах", – поведала Вера в интервью женскому журналу "Клео.ру".

Кстати, Бондарева открыла салон красоты на севере Москвы. Бизнесвумен подчеркивает, что ее бьюти-пространство – не просто "сделать ноготочки", а место, где можно восстановиться, получить уход и заботу.

Знаменитость признается, что занималась всю сознательную жизнь исключительно танцами, которым отдала всю себя. И в один момент поняла, что пора расширять направление деятельности и идти дальше. Сфера красоты плотно пересекается с танцевальной индустрией. С самого детства участницы выступают с макияжем, прическами и маникюром.

Это первый бьюти-проект Веры – и она надеется, что не последний.

"Мне хотелось сделать уголок, куда будут приходить женщины и отключаться от шума порой слишком активной Москвы", – призналась чемпионка.

Обязанность каждой девушки, считает знаменитость – ухаживать за собой, ходить к косметологу и делать массаж лица. Стресс, считает Вера, никому не к лицу, и человек нуждается в восстановлении. С таким подходом она и открыла свой салон красоты, который для нее нечто большее, чем ногтевая студия.