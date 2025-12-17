Мартиросян рассказал о причинах своего возвращения из США в Россию

Курс рубля
Гарик Мартиросян, стоявший у истоков Comedy Club, вспомнил, как полтора месяца прожил в Штатах с супругой. Это произошло еще в 2000-е годы, о чем артист поведал в интервью Надежде Стрелец.
После того, как КВН "Новые армяне" прекратила участие в телешоу, участники решили отправиться всем составом в Америку. Кто-то из них остался. А Гарик решил вернуться домой.
"Лучше в Москве", – пояснил юморист.
Мартиросян признался, что позднее испытывал сложности с поиском работы. Но ему посчастливилось – "Утомленные солнцем", команда из КВН, предложила ему и его коллегам сотрудничество на постоянной основе.
Кстати, Гарик вспомнил и коллегу из Comedy Woman Наталью Еприкян. Та говорила, что решилась на отъезд из России из-за "определенных перемен". В Армении она поучаствовала в качестве автора одного их сериала. С языком у Еприкян проблем нет – она является тбилисской армянкой и свободно говорит как на грузинском, так и на армянском. Мартиросян сообщил, что видел ее в Ереване пару месяцев назад.
