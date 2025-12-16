На Западе продолжают накалять ситуацию

Неожиданное воинственное заявление начальника штаба обороны Великобритании Энтони Радакина стало очередным весьма тревожным сигналом. Он прямо сказал, что гражданам его родной страны стоит быть готовыми к войне с Россией, и подчеркнул, что ситуация опаснее, чем когда-либо за всю его карьеру. Для Лондона, который обычно действует, используя закулисные механизмы, такое публичное заявление стало настоящей аномалией.

Политолог Сергей Маркелов считает, что британцы, которых можно назвать "тихушниками" мировой политики, пошли в атаку и начали действовать в открытую из-за того, что на это их вынудили обстоятельства. Он отметил, что подобная откровенность для Лондона нехарактерна: обычно Великобритания предпочитает "тихую игру", избегая громких формулировок. Нынешнее заявление больше похоже на вынужденный шаг, чем на осознанную смену стратегии.

Эксперт связывает этот демарш с попытками европейских элит надавить на США и лично на Дональда Трампа. После переговоров в Берлине, где обсуждалось украинское урегулирование, Европа так и не смогла добиться жесткой антироссийской позиции от Вашингтона.

На этом фоне Лондон, по сути, использовали как громкоговоритель – чтобы озвучить то, что другие страны предпочитают обсуждать за закрытыми дверями. При этом сами британцы, как отмечает Маркелов, прекрасно понимают риски и не хотят становиться "паровозом" для ослабленной Европы и делить с ней ответственность за возможный провал.

В итоге складывается показательная картина: Британия делает громкое заявление, Европа нервничает, а США сохраняют паузу. Все это говорит о нарастающей неопределенности – окончательных решений нет, а громкие слова все чаще становятся признаком растерянности, а не уверенности.

