Пентагон решил внедрить одну возможность С-400 в свои ЗРК Patriot

Пентагон решил внедрить одну возможность С-400 в свои ЗРК Patriot
Американцы строят новые пусковые установки для своих зенитно-ракетных комплексов

Американская армия утверждает, что переход на новые перехватчики и пусковые установку даст возможность зенитно-ракетным комплексам Patriot поражать прежде недоступные цели – те, которые уже пролетели над позицией комплекса, либо находящиеся позади. Однако пока его возможности не могут это сделать без физического перемещения пусковой установки. Это, пишет "Военное обозрение", создает сложности в борьбе с воздушными целями.

Текущие догонные курсы не позволяют перехватчикам Patriot достичь этой цели. Во-первых, наклонная конструкция ПУM903 имеет наклонную конструкцию в 38 градусов. Поэтому система запускается под углом. Перед стартом необходимо физически задать положение устройству, чтобы обеспечить нужную траекторию ракеты.

Второй момент заключается в ограниченности ПУ – ей необходимо оставаться в пределах сектора обзора радара, составляющего всего 90 градусов. Батарея развертываются таким образом, чтобы сам сектор был направлен в сторону угрозы.

В США сообщали, что работают над созданием новой пусковой установки с уменьшенным наклоном. Заявляется, что она будет отличаться большей вертикальностью.

При этом, отмечает американская пресса, и у российского С-400, и у китайского HQ-9 пусковые установки запускают перехватчики вертикально, таким образом работая встречным и догоняющим курсом. Однако Patriot с изначально собственным конструктивным профилем не могут осуществить вертикальный старт. Впрочем, американские специалисты могут к этому приблизиться настолько, насколько позволят технические возможности.
