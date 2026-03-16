Ученые назвали вишню эффективным средством против бессонницы

Лакомство может помочь решить серьезную проблему

Ученые обнаружили неожиданно простой способ улучшить сон. Оказалось, что обычная кислая вишня может помочь людям, страдающим бессонницей, особенно в пожилом возрасте. К такому выводу пришли специалисты Гарвардской медицинской школы и исследовательского центра Hebrew SeniorLife.

В ходе наблюдений выяснилось, что регулярное употребление сока из кислой вишни помогает людям спать дольше и спокойнее. Участники эксперимента на протяжении двух недель ежедневно пили этот напиток, после чего исследователи заметили, что их ночной сон стал продолжительнее, а пробуждения среди ночи происходили реже. Для сравнения, в период, когда испытуемые получали плацебо, такого эффекта не наблюдалось.

Ученые объяснили результат составом ягоды. В кислой вишне содержатся вещества, которые напрямую связаны с процессами сна. В частности, речь идет о мелатонине – гормоне, регулирующем биологические ритмы организма. Кроме того, в составе присутствует триптофан, участвующий в выработке серотонина, а также магний и флавоноиды, которые помогают организму справляться со стрессом и воспалительными процессами.

Специалисты считают, что сочетание этих природных компонентов способно благоприятно влиять на настроение, уровень стресса и гормональный баланс, от которого зависит качество сна. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

Проблема бессонницы особенно распространена среди пожилых людей – по оценкам специалистов, с ней сталкиваются от 40 до 70 процентов людей старшего возраста. При этом медикаменты для сна нередко вызывают побочные эффекты, поэтому ученые продолжают искать более безопасные способы помощи. Одним из таких вариантов может стать обычный вишневый сок, который содержит целый комплекс полезных природных веществ.