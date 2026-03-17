Ученые раскрыли простой способ продлить жизнь

Аналитики провели серьезное исследование

Прогулки на свежем воздухе давно считают простым способом поддержать здоровье, улучшить настроение и даже продлить жизнь. Теперь у этого есть еще одно любопытное объяснение: время, проведенное на природе, помогает человеку лучше питаться и внимательнее относиться к себе.

Американские исследователи выяснили, что люди, которые чаще бывают в парках, скверах или просто проводят время среди деревьев и зелени, заметно чаще выбирают фрукты и овощи. Оказалось, что природа действует позитивно через внутреннее состояние: она снижает тревогу, избавляет от стресса, убирает ощущение подавленности и возвращает спокойствие.

Когда человеку становится легче эмоционально, у него появляется больше желания заботиться о своем теле и выбирать более здоровую еду. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру".

Авторы работы пришли к выводу, что обычные прогулки могут стать доступным способом укрепления здоровья без сложных усилий. По сути, даже короткий выход в ближайший парк способен стать маленьким шагом к более долгой и качественной жизни.

Источник: sciencedirect.com ✓ Надежный источник
