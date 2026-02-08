Россиянка раскрыла цены на продукты в турецких супермаркетах

Россиянка раскрыла цены на продукты в турецких супермаркетах
Фото: freepik.com
Молочные продукты оказались наравне с российскими по ценнику, однако есть нюанс

Россиянка, пообщавшись с друзьями в Анталье, рассказала о ценах в турецких магазинах и сравнила их с российскими. Изначально те утверждали, что в Турции все стало дешевле. Причиной, говорит она, стал курс рубля к лире (1 лира – около 1,85 рубля) и увеличение НДС с 2026 года.

В пересчете на российские деньги в супермаркете Турции 30 куриных яиц стоят порядка 175 рублей. Куриная тушка – 113 рублей за 1 кг. Пачка макарон – 37 рублей, 1 кг картофеля – 19 рублей.

1 кг твердого сыра – 480 рублей, а вот 1 килограмм говяжьего фарша – 890 рублей. Пять литров подсолнечного масла обойдутся в 685 рублей, литр молока – 89 рублей.

Речь, уточнила автор, идет о базовом наборе продуктов, которые постоянно в ходу. Фрукты и овощи в Турции, как правило, покупают на рынке.

"Сыр у нас дороже, но, думаю в Турции тоже добавляют жиры, на кг сыра больше десяти литров молока нужно, так что натуральный сыр должен стоит под тысячу и в Турции", – возражает один из подписчиков.

Ранее мы рассказывали, на какие сложности жаловались россияне при переезде в Штаты.

Киев крупно опозорился после попытки решить проблему со Starlink

У ВСУ до сих пор трудности с верификацией даже после обращения к Маску

Express: Запад напуган реакцией России на планы ввести войска на Украину

Москва предупредила, что силы "коалиции желающих" станут законной военной целью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей