Россиянка раскрыла цены на продукты в турецких супермаркетах

Молочные продукты оказались наравне с российскими по ценнику, однако есть нюанс

Россиянка, пообщавшись с друзьями в Анталье, рассказала о ценах в турецких магазинах и сравнила их с российскими. Изначально те утверждали, что в Турции все стало дешевле. Причиной, говорит она, стал курс рубля к лире (1 лира – около 1,85 рубля) и увеличение НДС с 2026 года.

В пересчете на российские деньги в супермаркете Турции 30 куриных яиц стоят порядка 175 рублей. Куриная тушка – 113 рублей за 1 кг. Пачка макарон – 37 рублей, 1 кг картофеля – 19 рублей.

1 кг твердого сыра – 480 рублей, а вот 1 килограмм говяжьего фарша – 890 рублей. Пять литров подсолнечного масла обойдутся в 685 рублей, литр молока – 89 рублей.

Речь, уточнила автор, идет о базовом наборе продуктов, которые постоянно в ходу. Фрукты и овощи в Турции, как правило, покупают на рынке.

"Сыр у нас дороже, но, думаю в Турции тоже добавляют жиры, на кг сыра больше десяти литров молока нужно, так что натуральный сыр должен стоит под тысячу и в Турции", – возражает один из подписчиков.

