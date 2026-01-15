Пригожин рассказал о реакции Долиной на протянутую им руку помощи

Курс рубля
Иосиф Пригожин рассказал, как Лариса Долина отвергла его помощь, предложенную на фоне квартирного скандала. Продюсер заявил, что выступает против общественного порицания, с которым столкнулась певица, выселенная по решению суда из жилья в Хамовниках.
Супруг Валерии заявил, что каждый человек имеет своих "скелетов в шкафу" – об этом он осведомлен. И поэтому решил предложить народной артистке помощь.
"Но поскольку она отказалась и не нуждается в моих советах, я закрыл этот вопрос и не буду навязывать себя", – рассказал Иосиф.
Продюсер подчеркнул, что не намерен становиться на ступень "с разного рода подонками, которые побивали камнями женщину, взрослого человека". При этом он не считает Долину правой в споре – хотя выступает из джентльменства против подобных нападок.
До этого Иосиф утверждал, что квартирный скандал, который продолжается даже после решения Верховного суда, не навредил Долиной, а скорее сыграл той на руку: резонанс, заявлял он, подогрел интерес к певице, как это часто бывает после публичных скандалов.
Хотя исполнительница сталкивается с отменой и переносами запланированных концертов – ее концертный директор Сергей Пудовкин отказался комментировать ситуацию вокруг подобного форс-мажора в БКЗ "Октябрьский".
