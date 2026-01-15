Пригожин рассказал о реакции Долиной на протянутую им руку помощи

Продюсер встал на защиту певицы, выселенной из квартиры

Иосиф Пригожин рассказал, как Лариса Долина отвергла его помощь, предложенную на фоне квартирного скандала. Продюсер заявил, что выступает против общественного порицания, с которым столкнулась певица, выселенная по решению суда из жилья в Хамовниках.

Супруг Валерии заявил, что каждый человек имеет своих "скелетов в шкафу" – об этом он осведомлен. И поэтому решил предложить народной артистке помощь.

"Но поскольку она отказалась и не нуждается в моих советах, я закрыл этот вопрос и не буду навязывать себя", – рассказал Иосиф.

Продюсер подчеркнул, что не намерен становиться на ступень "с разного рода подонками, которые побивали камнями женщину, взрослого человека". При этом он не считает Долину правой в споре – хотя выступает из джентльменства против подобных нападок.

До этого Иосиф утверждал, что квартирный скандал, который продолжается даже после решения Верховного суда, не навредил Долиной, а скорее сыграл той на руку: резонанс, заявлял он, подогрел интерес к певице, как это часто бывает после публичных скандалов.

Хотя исполнительница сталкивается с отменой и переносами запланированных концертов – ее концертный директор Сергей Пудовкин отказался комментировать ситуацию вокруг подобного форс-мажора в БКЗ "Октябрьский".