Пригожин назвал главный позор в российском шоу-бизнесе
Фото: АГН "Москва"
Знаменитость вспомнил, как страна прославляла одну популярную артистку, которая в итоге повернулась к стране спиной

Иосиф Пригожин утверждает, что Анастасия Приходько является главным позором российского шоу-бизнеса. Он утверждает, что имел плохое предчувствие по поводу артистки еще когда она была у всех на слуху, и в итоге время все расставило по своим местам.

Продюсер отметил, что в годы "Фабрики звезд" лидирующие позиции нередко доставались участникам с влиятельными покровителями. И хотя бывали случаи, когда победа доставалась по-настоящему талантливым артистам, Приходько не в их числе.

Пригожин напомнил, что украинская певица с антироссийской позицией не только стала победителем главного конкурса в стране, но и представляла Россию на "Евровидении". Это произошло потому, что она пользовалась поддержкой важных людей.

"Теперь все понимают, насколько шоу тогда было лживым, как там процветало кумовство и как связи решали многое. Победить тогда должен был коллектив, а не сольный артист, признаюсь вам честно. Но проплатили, и связи помогли получить иной исход", – подытожил муж Валерии.

Источник: ОСН

