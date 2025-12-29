Пригожин заявил о пользе скандала с квартирой для Долиной

Пригожин заявил о пользе скандала с квартирой для Долиной
Иосиф Пригожин. Фото: АГН "Москва"
Продюсер оценил резонансную историю

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что громкая история вокруг квартиры никак не навредила Ларисе Долиной, а скорее сыграла ей на руку. Он отметил, что знаменитость находится в таком статусе, когда любой резонанс лишь подогревает интерес к персоне.

Акула российского шоу-бизнеса заметил, что публичные скандалы часто привлекают внимание сильнее, чем позитивные инфоповоды. Он усомнился в том, что эта ситуация могла отпугнуть поклонников и подчеркнул, что аудитория охотнее реагирует на острые и конфликтные темы.

Также продюсер напомнил, что Верховный суд вынес решение в пользу покупательницы квартиры Полины Лурье и назвал его справедливым. При этом, по его оценке, судебный вердикт никак не отразился на профессиональном положении исполнительницы хита "Погода в доме" и не повлиял на ее востребованность.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
По теме

"Я предупреждаю": в США забили тревогу из-за России

Ситуация на международной арене становится все хуже

"Современные убийцы": в США забили тревогу из-за возможностей АПЛ "Ясень-М"

Российский флот может наносить удары где угодно и в любое время, считает обозреватель

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей