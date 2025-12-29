Пригожин заявил о пользе скандала с квартирой для Долиной

Продюсер оценил резонансную историю

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что громкая история вокруг квартиры никак не навредила Ларисе Долиной, а скорее сыграла ей на руку. Он отметил, что знаменитость находится в таком статусе, когда любой резонанс лишь подогревает интерес к персоне.

Акула российского шоу-бизнеса заметил, что публичные скандалы часто привлекают внимание сильнее, чем позитивные инфоповоды. Он усомнился в том, что эта ситуация могла отпугнуть поклонников и подчеркнул, что аудитория охотнее реагирует на острые и конфликтные темы.

Также продюсер напомнил, что Верховный суд вынес решение в пользу покупательницы квартиры Полины Лурье и назвал его справедливым. При этом, по его оценке, судебный вердикт никак не отразился на профессиональном положении исполнительницы хита "Погода в доме" и не повлиял на ее востребованность.