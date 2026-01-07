Пригожин подсказал, как начинающему артисту стать звездой

Важно быть активным и использовать разные инструменты

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что в современном шоу-бизнесе у начинающих артистов стало куда больше шансов заявить о себе, чем раньше – путь к популярности больше не ограничивается закрытыми кругами и личными знакомствами.

Акула шоу-бизнеса отметил, что сегодня существует множество музыкальных проектов и телевизионных форматов, где талантливые исполнители могут попробовать свои силы. Он подчеркнул, что песенные шоу по-прежнему остаются рабочим инструментом для старта карьеры, а параллельно продолжают действовать и другие каналы продвижения, например, онлайн-платформы.

Особый акцент продюсер сделал на самостоятельной активности артистов. Он отметил, что сейчас каждый может собрать собственную аудиторию, регулярно публикуя записи своих песен и видео с выступлениями – на просторах интернет-пространства продюсеры все чаще находят новых исполнителей, случайно натыкаясь на их ролики.