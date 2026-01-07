Пригожин подсказал, как начинающему артисту стать звездой

Пригожин подсказал, как начинающему артисту стать звездой
Иосиф Пригожин. Фото: АГН "Москва"
Важно быть активным и использовать разные инструменты

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что в современном шоу-бизнесе у начинающих артистов стало куда больше шансов заявить о себе, чем раньше – путь к популярности больше не ограничивается закрытыми кругами и личными знакомствами.

Акула шоу-бизнеса отметил, что сегодня существует множество музыкальных проектов и телевизионных форматов, где талантливые исполнители могут попробовать свои силы. Он подчеркнул, что песенные шоу по-прежнему остаются рабочим инструментом для старта карьеры, а параллельно продолжают действовать и другие каналы продвижения, например, онлайн-платформы.

Особый акцент продюсер сделал на самостоятельной активности артистов. Он отметил, что сейчас каждый может собрать собственную аудиторию, регулярно публикуя записи своих песен и видео с выступлениями – на просторах интернет-пространства продюсеры все чаще находят новых исполнителей, случайно натыкаясь на их ролики.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

Трамп пришел в ярость от атаки Киева на резиденцию Путина

В Белом доме заявили, что ни о какой "обороне" со стороны Украины речи не идет

Арестович* оправдал атаку Киева на валдайскую резиденцию Путина

Дроны якобы атаковали важнейший командный пункт, утверждает экс-советник офиса Зеленского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей