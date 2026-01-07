Пригожин подсказал, как начинающему артисту стать звездой

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что в современном шоу-бизнесе у начинающих артистов стало куда больше шансов заявить о себе, чем раньше – путь к популярности больше не ограничивается закрытыми кругами и личными знакомствами.
Акула шоу-бизнеса отметил, что сегодня существует множество музыкальных проектов и телевизионных форматов, где талантливые исполнители могут попробовать свои силы. Он подчеркнул, что песенные шоу по-прежнему остаются рабочим инструментом для старта карьеры, а параллельно продолжают действовать и другие каналы продвижения, например, онлайн-платформы.
Особый акцент продюсер сделал на самостоятельной активности артистов. Он отметил, что сейчас каждый может собрать собственную аудиторию, регулярно публикуя записи своих песен и видео с выступлениями – на просторах интернет-пространства продюсеры все чаще находят новых исполнителей, случайно натыкаясь на их ролики.
В Белом доме заявили, что ни о какой "обороне" со стороны Украины речи не идет
Дроны якобы атаковали важнейший командный пункт, утверждает экс-советник офиса Зеленского