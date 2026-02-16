Неожиданное богатство и любовь: три знака зодиака изменят жизнь до конца февраля

Уже известно, кому повезет больше всех

До конца последнего зимнего месяца три знака почувствуют, как их жизнь меняется к лучшему.

Овен

Овнам звезды готовят финансовый сюрприз, связанный с работой или дополнительным источником дохода. В личной жизни возможен яркий поворот. Старое знакомство вдруг приобретет новый смысл, и чувства вспыхнут с неожиданной силой.

Весы

Весам предстоит период выгодных договоренностей и удачных решений. Предложение, которое сначала покажется сомнительным, способно принести ощутимую прибавку к финансовой подушке.

В любовной сфере все будет прекрасно. Одинокие представители знака могут встретить человека, с которым захочется строить серьезные планы.

Козерог

Козероги почувствуют, что их усилия наконец начинают приносить плоды. Финансовая стабильность укрепится, а карьерные перспективы станут более четкими. В отношениях появится ощущение надежности и поддержки.