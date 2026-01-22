Соседи рассказали, как Долина отругала их из-за недовольства

Дива считает себя выше других

Жительницы подмосковного поселка Протасово вспомнили неприятный эпизод общения с оскандалившейся знаменитостью Ларисой Долиной. Конфликтная ситуация произошла несколько лет назад, когда в населенном пункте вывесили список должников по коммуналке, и имя исполнительницы оказалось среди самых злостных неплательщиков.

Соседки утверждают, что решили лично высказать артистке недовольство, однако разговор быстро перерос в жесткий и односторонний монолог. Дива отреагировала резко, в надменной форме дала понять, что не считает нужным отчитываться перед соседками, и в целом вела себя очень высокомерно, чем сильно их задела.

"У нас вывесили список должников, и у нее там был долг очень большой, как у всей деревни", – пожаловались женщины.

Местные жители также рассказали, что звездный загородный дом давно пустует. Его строили еще в те годы, когда внучка исполнительницы была маленькой, и сейчас там никто не живет. Соседи отмечают, что давно не видели артистку и сомневаются, что она переедет туда после скандальной потери элитного столичного жилища.