Штурм посоветовала Лурье избавиться от "проклятой" квартиры Долиной

Сегодня исторический день в громком деле

Наталья Штурм резко высказалась о ситуации вокруг квартиры Ларисы Долиной и посоветовала Полине Лурье как можно скорее расстаться с этим жильем. По мнению певицы, вокруг этой недвижимости сложилась настолько тяжелая и мрачная энергетика, что она может принести новым владельцам только проблемы.

Сегодня, 19 января, громкое дело с элитными жилыми метрами вышло на новый виток: судебные приставы приступили к принудительному выселению артистки, причем все происходило без ее личного присутствия. За развитием событий следит вся страна, и многие публичные люди не стесняются выражать свои эмоций.

Штурм отреагировала почти сразу, заявив, что на месте Лурье не стала бы оставлять себе этот объект. Она убеждена, что вокруг "проклятой" квартиры накопилось слишком много негатива, и никакие обряды или попытки "очистки" уже не смогут исправить ситуацию.

"На нем столько негатива, что никакие батюшки не отмолят", – уверена знаменитость.

Отдельно певица жестко прошлась по поведению своей коллеги. Она недоумевает, зачем было доводить конфликт до такого финала – вся история в итоге превратилась в абсурд.

Артистка также высказала мысль, что в этой ситуации Долиной стоило поступить иначе – спокойно передать ключи и завершить конфликт красивым жестом, пожелав новым владельцам счастья. Вместо этого выселение превратилось в публичное зрелище, за которым теперь наблюдают миллионы.

К слову, ранее была раскрыта неожиданная причина дерзкой выходки Долиной против Лурье.