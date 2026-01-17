СМИ раскрыли состояние Долиной, которая та сколотила за 40 лет на эстраде

Курс рубля
За сорок с лишним лет на сцене Лариса Долина могла сколотить немалое состояние. Пиком ее карьеры, пишет "КП", принято считать 1997-й год, когда певица выступила с песней "Погода в доме", написанной Михаилом Таничем и Русланом Горобцом.
Затем последовала "Льдинка", "Хочу быть любимой" и другие хиты. А в 2010-м, по данным Forbes, певица заработала $800 тыс. (при средней зарплате тогда в 20,9 тыс. рублей). Певица пела в залах со средней и малой наполняемостью.
Знаменитость также занимается преподавательской деятельностью (она заведует кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры), а также возглавляет собственную музыкальную академию, где обучение платное.
По слухам, певица успела инвестировать часть заработков в недвижимость, которую приобрела для единственной дочери и внучки. Подробной информации о том, чем они владеют, нет.
Среди активов певицы – загородный дом в 45 км от МКАД, в закрытом поселке Славино. В начале нулевых певица построила трехэтажный дом на 360 "квадратов". На этом же участке еще один коттедж – для семьи дочери.
Рыночная стоимость объектов оценивается от 90 млн рублей. Как пишет "КП", шум вокруг "самовольного пруда" на участке певицы был поднят предпринимателем, который годами писал аналогичные заявления в природоохранную прокуратуру на других артистов, включая Филиппа Киркорова.
