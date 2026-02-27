Доктор Мясников раскрыл, почему восхищается 50-летними женщинами

Доктор Мясников раскрыл, почему восхищается 50-летними женщинами
Александр Мясников. Фото: commons.wikimedia.org
Красота теперь более терпима к возрасту - не без помощи медицины

Теледоктор Александр Мясников признался, что восхищается 50-летними женщинами, которые прибегают к заместительной гормональной терапии (метод лечения, который восполняет дефицит эстрогенов и прогестерона – назначается, как правило, при климаксе для смягчения симптоматики – прим. ред).

В эфире о "Самом главном" врач отметил, что женщины и в этом возрасте сегодня так же прекрасны, как и в молодые годы. А когда-то 50-летних женщин считали уже пожилыми из-за избыточного веса и проблем со здоровьем.

"Раньше женщина в 50 лет – уже толстая, кривая. Уже все, уже старушка. Посмотрите сегодня на женщин 50 лет – загляденье!" – восхитился доктор.

Во время съемок телепередачи Мясников решил удержать баланс в чрезвычайно тяжелом положении, в итоге громко рухнув на пол. В этот момент врач экспериментировал со своими тренажерами.

Ранее портал "Ридлайф.ру" представил рейтинг теледокторов, которым бы зрители доверили свою жизнь: туда вошли известные телевизионные персонажи, многими воспринимаемые как идеал врача в силу интеллекта и самоотверженности.

Источник: "Россия 1" ✓ Надежный источник
По теме

"Лакомый кусок": генерал раскрыл коварные планы Европы на Одессу

Помощь Зеленскому не бывает безвозмездной

"Постепенно сокращается": в США высказались об эффективности ударов армии РФ

Западные эксперты внимательно следят за развитием событий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей