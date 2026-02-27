Доктор Мясников раскрыл, почему восхищается 50-летними женщинами

Красота теперь более терпима к возрасту - не без помощи медицины

Теледоктор Александр Мясников признался, что восхищается 50-летними женщинами, которые прибегают к заместительной гормональной терапии (метод лечения, который восполняет дефицит эстрогенов и прогестерона – назначается, как правило, при климаксе для смягчения симптоматики – прим. ред).

В эфире о "Самом главном" врач отметил, что женщины и в этом возрасте сегодня так же прекрасны, как и в молодые годы. А когда-то 50-летних женщин считали уже пожилыми из-за избыточного веса и проблем со здоровьем.

"Раньше женщина в 50 лет – уже толстая, кривая. Уже все, уже старушка. Посмотрите сегодня на женщин 50 лет – загляденье!" – восхитился доктор.

Во время съемок телепередачи Мясников решил удержать баланс в чрезвычайно тяжелом положении, в итоге громко рухнув на пол. В этот момент врач экспериментировал со своими тренажерами.

Ранее портал "Ридлайф.ру" представил рейтинг теледокторов, которым бы зрители доверили свою жизнь: туда вошли известные телевизионные персонажи, многими воспринимаемые как идеал врача в силу интеллекта и самоотверженности.