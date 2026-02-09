Доктор Мясников призвал россиян вернуться к пищевым традициям СССР

Ведущий предостерег аудиторию от превращения в "желеобразных американцев"

Над образом жизни в Советском Союзе и тогдашним рационом из борща, котлет, компотов и "рыбных дней" можно смеяться сколько угодно, однако статистика говорит сама за себя: в те годы было всего лишь 15% людей с избыточным весом. Ныне в России этот показатель составляет 44%, отметил доктор Александр Мясников.

Ведущий провел также сравнение показателей по количеству больных диабетом второго типа: за годы СССР он оценивается в десять раз меньше, чем сегодня – 11 % населения.

В те годы, напомнил доктор Мясников, люди видели, что едят: картофель, курицу и котлеты люди готовили дома. Ультрапереработанная пища была возможностью для меньшинства и добывалась по большому блату.

"Давайте вернемся в те времена хотя бы у себя на кухне, пока пищевая промышленность и доставка готовой еды не превратила нас в желеобразных американцев", – предложил доктор Мясников у себя в телеграм-канале.

