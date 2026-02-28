Охлобыстин поддержал тяжелобольную Симоньян

Охлобыстин поддержал тяжелобольную Симоньян
Иван Охлобыстин. Фото: АГН "Москва"
Знаменитая журналистка переживает очень сложный период жизни

Иван Охлобыстин открыто высказался о черной полосе в жизни Маргариты Симоньян, которая борется с раком после смерти любимого супруга Тиграна Кеосаяна. Артист признался, что искренне переживает за нее и готов быть рядом в трудную минуту.

Он отметил, что давно дружил с покойным кинорежиссером – их знакомство началось еще в юности, а позже они вместе служили в армии. Артист подчеркнул, что его друг был человеком, многое сделавшим для страны, и его уход стал серьезной утратой.

Говоря о безутешной вдове, актер сказал, что она очень тяжело переносила недуг и кому мужа, а затем и его кончину. Он убежден, что сильные переживания подорвали ее здоровье. При этом кумир миллионов выразил уверенность, что журналистка справится со всеми испытаниями, и заявил о своей готовности поддержать ее в этой борьбе.

Источник: Шоу "Судьба человека" ✓ Надежный источник

