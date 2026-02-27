Директор Долиной ответил на слова ее влиятельного друга о "крыше над головой"

Подарки - право дарящего, напомнил Пудовкин

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин отреагировал на слова влиятельного друга певицы, который сообщил, что окружение решит проблему с ее квартирным вопросом.

"Дай бог. Когда будет [квартира], тогда и будет", – отреагировал Пудовкин.

Пудовкин не в курсе, когда удастся решить проблему с жильем. При этом он не опровергает, что друзья могут помочь Долиной с квартирой.

В комментарии для "КП" Пудовкин признался, что для Долиной тема квартиры является больной.

"По подаркам – оставим это право для того, кто дарит или для того, кто получает. Даже если это открытка. Телефон, машина или квартира", – считает директор исполнительницы.

Напомним, предприниматель и меценат Юрий Растегин сообщал, что близкие помогут народной артистке решить эту проблему. Однако подробности уточнять не стал: Юрий признался, что исполнительница не дает разрешение на такие разговоры.

Кстати, Растегин отметил, что певице предлагали финансовую помощь, чтобы рассчитаться с Полиной Лурье. Но в тот момент Долина отказывалась, так как ждала решения суда.