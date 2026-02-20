Водитель Ларисы Долиной припарковался посреди тротуара в центре Москвы

Люксовый минивэн встал у входа в Театр на Таганке

Водитель Ларисы Долиной нарушил правила дорожного движения в центре Москвы: мужчина припарковал роскошный минивэн Toyota Alphard посреди тротуара. Ему грозит за нарушение ПДД штраф в размере 3 тыс. рублей, сообщает Shot.

По словам очевидцев, авто перегородил дорогу пешеходам у выхода Театра на Таганке. Водитель приехал за Долиной, которая играла Миссис Ловетт в мюзикле "Суини Тодд".

Мужчина близко подъехал на премиум-авто максимально близко к дверям. Так машина простояла полчаса, пока певица не вышла из театра и не села.

Кстати, этот же автомобиль угодил в аварию в Москве. На тот момент уточнялось, что ремонт минивэна 2024 года выпуска мог обойтись Долиной в 1 млн рублей. Авария произошла осенью 2025 года в Строгино. У "Тойоты" были повреждены водительская дверь, стекла, фары и зеркала.

После резонансного скандала с пятикомнатной квартирой директор артистки Сергей Пудовкин сообщал, что в адрес исполнительницы поступали угрозы. Один из причастных – под подпиской о невыезде и ныне дает показания. Сергей пригрозил всем недоброжелателям: любые действия, посягающие на безопасность и спокойствие певицы, грозят преследованием в соответствии с законом.