Критик Бабичев заявил, что Долина словами о квартире пытается вернуть аудиторию

Артистка "отрабатывает схему", чтобы компенсировать упущенное

После передачи квартиры Полине Лурье Лариса Долина вынужденно снимает жилье, о чем сама сообщала после концерта в Домодедово. В будущем народная артистка надеется приобрести квартиру – а пока живет в арендованной.

У Долиной имеется квартира в Лефортово и два больших загородных дома. По словам музыкального критика Евгения Бабичева, такие заявления неслучайны: так Долина, по его мнению, пытается реабилитировать себя перед россиянами – показывает, что оказалась в крайне сложном положении.

"Мол, зрители, приходите на концерты, сейчас никак нельзя отменять выступления, потому что надо оплачивать жилье", – предположил Бабичев.

Однако, отметил Евгений, никто не говорит о том, что Долина привыкла к комфорту и сохранила небольшую квартиру с загородными домами.

"Отрабатывается схема, чтобы шумиха не растянулась надолго. Работать же хочется. Надо все вернуть или компенсировать", – пояснил он.

Свое мнение ранее озвучил продюсер Павел Рудченко – он считает, что певице сложно найти вариант, похожий на пятикомнатную квартиру в Хамовниках. А теперь она не желает снижать планку и "показывает свое фи", говоря об арендованной квартире.