Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Лариса Долина отказывается от покупки нового жилья по вполне ясным причинам: на рынке сложно найти вариант, который бы соответствовал по статусу и комфорту пятикомнатной квартире в Хамовниках, считает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
По его словам, певица решила покапризничать, оказавшись неготовой к компромиссам. Хотя жилье, которым она владела до того, как оно отошло Полине Лурье – не единственное у народной артистки.
Впрочем, добавил Павел, Долиной было бы комфортнее жить в центре Москвы и на большой жилплощади.
"Долина опять показывает свое фи, воротит носом, [говоря о том, что арендует квартиру]. Опять же, может идти речь о том, что она не может приобрести именно то жилье, которое хочет", – выразил мнение продюсер.
Однако, отметил Павел, хотеть и иметь возможность – разные понятия. Долина, убежден он, имеет возможность приобрести квартиру. И она могла бы найти что-то подешевле.
Ранее Долина заявила, что живет в арендованном жилье и не может позволить себе купить новую квартиру – однако договор с арендодателем у нее на очень хороших условиях.
Авиапарк ВСУ практически опустел
Главы киевского режима только подтверждают свою неадекватность, считает парламентарий