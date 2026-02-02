Продюсер Рудченко раскритиковал Долину за слова об аренде жилья: "Воротит носом"

Критик считает, что та легко может найти себе квартиру и отказаться от аренды - просто не желает снижать планку

Лариса Долина отказывается от покупки нового жилья по вполне ясным причинам: на рынке сложно найти вариант, который бы соответствовал по статусу и комфорту пятикомнатной квартире в Хамовниках, считает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

По его словам, певица решила покапризничать, оказавшись неготовой к компромиссам. Хотя жилье, которым она владела до того, как оно отошло Полине Лурье – не единственное у народной артистки.

Впрочем, добавил Павел, Долиной было бы комфортнее жить в центре Москвы и на большой жилплощади.

"Долина опять показывает свое фи, воротит носом, [говоря о том, что арендует квартиру]. Опять же, может идти речь о том, что она не может приобрести именно то жилье, которое хочет", – выразил мнение продюсер.

Однако, отметил Павел, хотеть и иметь возможность – разные понятия. Долина, убежден он, имеет возможность приобрести квартиру. И она могла бы найти что-то подешевле.

Ранее Долина заявила, что живет в арендованном жилье и не может позволить себе купить новую квартиру – однако договор с арендодателем у нее на очень хороших условиях.