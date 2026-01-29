Лариса Долина может лишиться 150 млн рублей в 2026 году из-за санкций ЕС

Потеря имущества может зайти дальше скандала с пятикомнатным жильем в Хамовниках

Лариса Долина рискует лишиться пруда на 230 м2 после жалобы из природоохранной организации. Ранее на певицу пожаловались, попросив проверить пруд на ее участке. В случае нарушений народная артистка выплатит порядка 50 млн рублей за восстановление рельефа местности.

К тому же, Долина находится под европейскими санкциями и может потерять имущество в Латвии. Речь идет о двух квартирах: двух– и четырехкомнатной в ЖК Amber Rezidence в Дзинтари. Как пишет "Абзац", эта недвижимость относится к премиальной.

Кроме двух квартир, певица владеет в Латвии двумя земельными участками обшей площадью 7 тыс. м2.

По словам эксперта в сфере недвижимости Марка Гершковича, примерная стоимость общего имущества Долиной в Латвии составляет от 950 тыс. до 1,2 млн евро – то есть от 86,7 до 109 млн рублей. Два участка – от 500 до 800 тыс. евро (от 45,6 до 73 млн рублей).

Местный адвокат ранее сообщал, что певица рискует потерять имущество в Латвии из-за невозможности оплачивать счета за ЖКУ как подсанкционное лицо. В таком случае квартиру могут забрать из-за образовавшихся долгов.