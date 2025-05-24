Катю Лель могут признать матерью-одиночкой через три года

Ее бывший супруг пропал во Франции

Исполнительница Катя Лель сможет получить статус матери-одиночки, если ее бывший муж не будет найден в течение трех лет. Об этом рассказал известный адвокат Владимир Жеребенков.

По словам специалиста, в случае, если местонахождение Игоря Кузнецова останется неизвестным, уже через шесть месяцев его официально признают пропавшим без вести. После этого звезда сможет подать в суд заявление на оформление пособия по потере кормильца. А по прошествии трех лет, если бывший супруг так и не найдется, певица может быть признана одинокой родительницей на законных основаниях.

Известно, что бизнесмен исчез в одном из французских городов. По некоторым сведениям, причиной могли стать личные переживания, связанные с разводом, есть предположение, что он мог утонуть.

Знаменитость призналась, что с момента исчезновения экс-возлюбленного прошло достаточно времени, чтобы говорить о серьезной обеспокоенности. Сейчас семья мужчины планирует поездку за границу, чтобы попытаться выяснить обстоятельства его исчезновения.