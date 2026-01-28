Продюсер Дворцов раскрыл заработок Долиной за VIP-концерт в московском баре

Фото: АГН Москва
Зал рассчитан на 70-90 человек, а билеты оказались дорогими

Лариса Долина могла получить за первый сольник в баре Petter от 800 тыс. до 1 млн рублей. Такую сумму озвучил концертный директор Сергей Лавров, указав, что концепция подобного заведения сводится не к сверхприбылям.

Речь идет о столичном камерном баре. Артисту требуется немало выложить за "заказник" – порядка 3 млн рублей. 

"<...> здесь артисту платят правильный (не завышенный, но не заниженный, в рынке. – прим. ред.) гонорар, полагаю, она могла заработать от 800 тыс. до 1 млн рублей, – указал Лавров.

По словам продюсера, цель мероприятия – возможность для зрителя увидеть и услышать артиста в камерной обстановке. Все это напоминает "квартирный" формат. Аудитория это понимает и готова заплатить в два-три раза больше, чем за концерт.

Лавров знаком с заведением, где выступила Долина – там царит творческая атмосфера, а заведение не стремится к заработку. При этом владелец отбирает артистов, которые нравятся ему самому. Долина же, являясь профессионалом своего дела, любит импровизации.

Напомним, стоимость билетов на первое выступление Долиной после квартирного скандала оказалась высокой: от 9,5 до 12,5 тыс. рублей. Музыкальный бар рассчитан на 70-90 мест, и, несмотря на ограниченность, оказался заполнен не полностью. Около 20 билетов не нашли своих покупателей, по данным медиа.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
