Директор Долиной заявил, что желать беды певице "кармически опасно"

Пудовкин утверждает, что народную артистку по-прежнему уважает большая часть россиян

Лариса Долина продолжает активно вести творческую жизнь, несмотря на скандал вокруг квартиры, заявил директор певицы Сергей Пудовкин. Он подчеркнул, что артистка уже вернулась в Москву на концерт памяти Владимира Высоцкого, где заявлено ее выступление.

Пудовкин обратился к хейтерам певицы, напомнив об эффекти бумеранга.

"Желать беды и горя человеку кармически опасно. Но тут у каждого свой выбор", – заявил Пудовкин в диалоге с Super.

Большинство соотечественников, утверждает он, до сих пор уважают Долину и ее заслуги. И вопросы передачи ключей с переездом, добавил он, никогда не помешают народной артистке выступать с новыми песнями. Большая часть аудитории видит разницу между "хайпом, желтым юмором" и творчеством.

"Это был увлекательный аттракцион. Для многих. Безусловно, не для тех, кто оказался пострадавшим в результате этой сложной ситуации", – добавил Пудовкин.

А Иосиф Пригожин назвал "подонками" тех, кто "побивает камнями женщину", говоря о скандале вокруг Ларисы Долиной. Последней он, как утверждает сам, протянул руку помощи, однако артистка ответила отказом. Впрочем, настаивать Иосиф не стал.