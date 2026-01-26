Директор Долиной заявил, что желать беды певице "кармически опасно"

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Лариса Долина продолжает активно вести творческую жизнь, несмотря на скандал вокруг квартиры, заявил директор певицы Сергей Пудовкин. Он подчеркнул, что артистка уже вернулась в Москву на концерт памяти Владимира Высоцкого, где заявлено ее выступление.
Пудовкин обратился к хейтерам певицы, напомнив об эффекти бумеранга.
"Желать беды и горя человеку кармически опасно. Но тут у каждого свой выбор", – заявил Пудовкин в диалоге с Super.
Большинство соотечественников, утверждает он, до сих пор уважают Долину и ее заслуги. И вопросы передачи ключей с переездом, добавил он, никогда не помешают народной артистке выступать с новыми песнями. Большая часть аудитории видит разницу между "хайпом, желтым юмором" и творчеством.
"Это был увлекательный аттракцион. Для многих. Безусловно, не для тех, кто оказался пострадавшим в результате этой сложной ситуации", – добавил Пудовкин.
А Иосиф Пригожин назвал "подонками" тех, кто "побивает камнями женщину", говоря о скандале вокруг Ларисы Долиной. Последней он, как утверждает сам, протянул руку помощи, однако артистка ответила отказом. Впрочем, настаивать Иосиф не стал.
Как прежде уже не будет, считают в Брюсселе
Москва не отступает от своих позиций