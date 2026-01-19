Адвокат Лурье получила ключи от квартиры после выселения Долиной

Долину официально выселили из квартиры Лурье, забрав ключи: подробности
Фото: АГН Москва
Сотрудники вскрыли дверь и составили опись имущества

Приставы вскрыли двери элитной квартиры в Хамовниках, которую Лариса Долина должна была освободить для Полины Лурье. Сама певица до сих пор находится в Абу-Даби. Утром 19 января к дому подъехал автомобиль ФССП, передает Mash.

Ранее сообщалось, что приставы приступили к принудительному выселению исполнительницы. Кроме ФССП, на место приехала полиция.

Сотрудники вскрыли квартиру, составив опись имущества во избежание претензий. Новая владелица в итоге сможет заселиться.

До этого стороны пытались заключить мирное соглашение: Полина желала заселиться в свою квартиру еще в новогодние праздники. Однако Долина отправилась отдыхать в ОАЭ. Уточняется, что на днях она вернется в Москву.

Певица должна была передать ключи Лурье в соответствии с постановлением еще 30 декабря. Однако этого не случилось. Долина вывезла личные вещи и улетела в Абу-Даби, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Источник: Mash ✓ Надежный источник
