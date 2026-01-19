Приставы явились на принудительное выселение Долиной из квартиры

На месте оказались понятые и полиция

Приставы приступили к принудительному выселению Ларисы Долиной из квартиры Полины Лурье в Хамовниках. Певица уже извещена. Однако сейчас она находится на отдыхе в Дубае – артистка вернется только 20 января, сообщает Shot.

Принудительным выселением занимаются приставы в присутствии двух понятых и сотрудников полиции. На кадрах правоохранители в форме заходят в дом.

Собственница квартиры Полина Лурье не приехала на процедуру выселения, чтобы принять ключи от приставов. Уточняется, что на месте находится только адвокат владелицы.

Журналисты обращали внимание, что грузчики выносили коробки с личными вещами певицы: картины, посуду и стойки с концертными платьями. Однако крупную мебель у подъезда никто не заметил. Юристы заявили, что забрать большую часть мебели Долина не может, поскольку теперь это уже не ее собственность.

